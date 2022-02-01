الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يشيدون بسهولة «الإنجليزي»

طلاب
طلاب

عبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدين أنه في مستوي الطالب المتوسط .

 وقال أحمد محمدي طالب بالصف الثالث الإعدادي، الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجميعه من المنهج ولا خلاف عليه ، و وافقته في الرأي الطالبة رودينا محمد التي أكدت في تصريح خاص لـ "الدستور" سهولة الامتحان، قائلة الامتحان جميل وجميعه من المنهج ولا يوجد فيه لف ودوران.

في سياق متصل قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي، اليوم الثلاثاء، جاءت متباينة بين المحافظات بين السهل والصعب.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة القاهرة جاء في مستوي الطالب المتوسط وأغلب الأسئلة سهلة، ونفس الأمر لامتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الإسكندرية.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بينما جاء امتحان الجبر لطلاب محافظة الجيزة صعبا وفوق مستوى الطالب المتوسط وغير مباشر، وكذلك صعوبة امتحان الهندسة لطلاب محافظة الدقهلية الذي تضمن أجزاء من خارج المنهج، بحسب أولياء أمور الطلاب، ونفس الأمر بالنسبة لإمتحان مادة العلوم لطلاب محافظة المنوفية، و تضمن مسائل كثيرة وصعبة.

واستكمل، أن أولياء  الأمور ذكروا أن إمتحان مادة العلوم لطلاب محافظة البحيرة جاء مناسب وفي مستوي الطالب المتوسط، ونفس الأمر ينطبق على امتحان الجبر لطلاب محافظة بورسعيد، وكذلك سهولة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة الأقصر.

ولفتت إلى أن هناك استياء من جانب أولياء الأمور بسبب صعوبة بعض الامتحانات، وعدم وجود أيام مناسبة وكافية وفاصلة بين الإمتحانات، مطالبين أن يتم تطبيق ذلك في إمتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الدقهلية محافظة القاهرة محافظ الثلاثاء انجليزي محافظة الدقهلية الشهادة الانجليزي جمهورية مصر العربية تلا الشهادة الاعدادية

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المصريون يستعيدون الثقة

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