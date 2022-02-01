الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين حاولا ترويج الحشيش في التجمع

حشيش
حشيش

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس. 

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيميائى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

- نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين “س .م”، “م. ع”، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام قبل ترويجها بالقاهرة الجديدة، وأقر المتهمان بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها. 

كانت قد وردت معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام.

وبمواجهتهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها،والكسب غير المشروع منها وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس نيابة التجمع عاطلين مخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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