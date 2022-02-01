رئيس حى الضواحى ببورسعيد يشكل لجنة لمعاينة تطوير طريق الشاحنات قبل استلامه

وجه اللواء أيمن سعودى رئيس حى الضواحي بمدينة بورسعيد، بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة هالة احمد ابو العز سكرتير حي الضواحي، وعضوية المهندس وائل نعيم مدير الإدارة الهندسية، و وجيه وهبة المشرف العام، ومديرو إدارات الطرق والكهرباء والمرافق لمعاينة أعمال تطوير طريق الشاحنات، والاستلام الابتدائي لأعمال تطوير ورصف الشارع والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات المحددة وبأعلى المعايير.

وقامت اللجنة بالمعاينة الميدانية على الطبيعة لأعمال الرصف بالشارع، والذى يمتد بطول 3.5 كم داخل نطاق حى الضواحى وتم مراجعة بالوعات الأمطار وخطوط وبالوعات الصرف والمطابق ونسب الميل على جانبى الطريق .

عاينت اللجنة أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بامتداد الاتجاهين المتعاكسين للشارع، وقد أوصت اللجنة المشكلة بتلافي بعض الملاحظات قبل الاستلام النهائي للأعمال والخاصة باستكمال أعمال الانترلوك على جانبى الطريق وأعمال النظافة العامة ورفع مخلفات الطريق وتطهير بالوعات الأمطار.