العناية بالشفاه في الشتاء.. كيف تتخلصين من التشققات لإضفاء لمسة ناعمة؟

الشتاء مرادفا للبشرة الجافة، جلد الشفاه الأكثر حساسية، وبالتالي فإنه عندما يتشقق الجلد وينزف، خاصة إذا كنت تعيشين في مكان بارد حيث مستوى الرطوبة منخفضا، يمكن أن يتفاقم إذا لم تضعين نوع من المرهم على الشفاه.

ونستعرض وفقا لموقع “ indianexpress”كيفية العناية بالتشققات لإضفاء لمسة من أحمر الشفاه الذي تختارينه

قالت بوجا ناجديف أخصائية العلاج بالروائح وخبيرة التجميل، إن وضع أحمر الشفاه غير اللامع على الشفاه يمكن أن يتسبب في تشققها، وتشقق الشفتين يمكن أن يصبح مؤلمًا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتعافى الشفاه وتعود إلى وضعها الطبيعي في هذه الحالة، ولكن إذا قمت بتطبيق أحمر الشفاه مرة أخرى بعد أن تلتئم الشفاه، فإن المشكلة تعود إلى الظهور وتشارك الخبيرة بعض النصائح لذلك.

تحقق من جودة أحمر الشفاه

يحتوي كل أحمر شفاه على شمع وزيت وأصباغ، ومع ذلك تختلف هذه العناصر اعتمادًا على ما إذا كنت تريد أحمر شفاه غير لامع أو لامع، ويحتوي أحمر الشفاه غير اللامع على المزيد من الشمع واللون وقليل من الزيت، مما يجعله يدوم لفترة أطول، وبسبب قلة الزيت على الشفاه، تصبح جافة.

- النقشير

يتسلل أحمر الشفاه غير اللامع عبر الأجزاء الخشنة على الشفاه، مما يتسبب في تدهور الجلد، قشري شفتيك أولاً قبل وضع أي أحمر شفاه افعلي ذلك كل يوم باستخدام مقشر الشفاه سيبقى جلد الشفاه سليمًا ولن يتشقق.

- استخدمي مرطب شفاه ملون

يمكن أن يسبب أحمر الشفاه غير اللامع وطويل الأمد الجفاف، لذا تجنبيهما في حالة تلف شفتيك، وفي المقابل، لا يوفر مرطب الشفاه الملون اللون فحسب، بل يحافظ أيضًا على تغذية الشفاه كما أنه يساعد في جعل أحمر الشفاه يبدو أفضل، وتطبيق طبقة صغيرة من مرطب الشفاه الملون قبل أحمر الشفاه يرطب شفتيك ويجعلها تبدو ناعمة ونضرة.