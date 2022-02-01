تصل لـ 90 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاجالمواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ماسيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل، على مواعيد قطارات خط المنصورة - طنطا، وتنشر الدستوركافة مواعيد قطارات خط المنصورة طنطا وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة المواعيد بالكامل.

مواعيد قطارات المنصورة - طنطا

قطار 808 ثالثة محسنة الساعة 3:40 فجرًا، قطار 28 ركاب مطور الساعه 4:10 فجرا، قطار 584 مختلط (مكيف +محسن) الساعه5:15 فجرا، يلية قطار 948 مختلط (مكيف +محسن) الساعه 5:35 صباحا، قطار برقم 40 ركاب مطور الساعة 5:45 فجرًا.

جدول تشغيل قطارات خط المنصورة - طنطا

وبحسب جدول تشغيل قطارات خط المنصورة - طنطا، فيوجد قطار 1914 مختلط (مكيف+مميز) الساعه 6:25 صباحا، وقطار 42 ركابمطور الساعه 6:45 صباحا، وقطار 964 مختلط الساعة 7:35 صباحا، وقطار برقم 44 ركاب الساعة 7:45 صباحآ، وقطار 566 مختلط الساعة 9:00 صباحا، وقطار برقم 48 ركاب الساعة 9:10صباحا، وقطار برقم 50 ركاب الساعة 10:25 صباحا، وقطار برقم 52 ركاب الساعة 11:30صباحا، وقطار برقم 268 ركاب الساعة 12:30 ظهرا.