الحرف اليدوية تشارك في ورشة المنسوجات بأخميم بحضور ممثلي البنك الدولي

شاركت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، في ورشة العمل الخاصة بصناعة الفخار ومنسوحات أخميم بمحافظة قنا، سوهاج التي تأتي فى إطار تنفيذ برنامج البنك الدولي مع وزارة التنمية المحلية لتنمية الصعيد، بالتعاون بين البنك والحكومة المصرية.



حيث تناولت الورش وضع الخطة الاستراتجية للنهوض بهذه الحرف، وتم عمل مجموعات عمل لمناقشة التحديات وأهم المعوقات التى تواجه 110 أسرة من التكتل الخاص بحرفة الفخار فى قنا وحرفة المنسوجات أخميم في سوهاج.



وكان حمادة العادلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية، قد أناب محمد حمدان رئيس شعبة المنسوجات بالغرفة بتمثيل الغرفة بالورش، والتي شارك فيها مسئوؤلي التكتل من البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية وغرفة الصناعات اليدوية ومركز تحديث الصناعة ومحافظة قنا ومحافظة سوهاج، وعدد كبير من أعضاء التكتل، فيما تطرقت الورشة، إلى أهم المعوقات التى تواجه هذه الحرف التى ترجع لعهد الفراعنة لأكثر من خمسة آلاف عام هى عدم وجود مكان يضم جميع العاملين بهذه الحرف.

من جانب آخر طالب أحمد السيد من كبار أعضاء التكتل، والذى توارث الحرفة عن أجداده من 75 عاما إلى من ممثل غرفة الحرف اليدوية محمد حمدان، بالتدخل لإنهاء تخصيص قطعة أرض بالطريق الصحراوى الشرقى بين الأقصر ودندرة، كان محافظ قنا السابق اللواء عادل لبيب قد خصصها لهذه الحرفة من ثلاثة عشر عاما، ولم يتم شيء حتى الآن بها، فيما عرضت مجموعات العمل المختلف مشكلة عدم وجود أى كيان رسمى لهم من جمعيات أو مؤسسات اجتماعية، وتم توضيح أهمية إنشاء كيان رسمى للمشاركة في خدمات غرفة الصناعات اليدوية.