ابن خاله.. ضبط المتهم بإطلاق النار على تاجر عقارات في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط مطلق النار على تاجر عقارات في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما تسبب ‏في إصابته بطلقات نارية في البطن والساق، وذلك بشارع الخلفاء الراشدين "الترعة" بمدينة المنصورة، وجرى ‏نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي للعلاج، ليتبين أنه نجل خاله أصابة بعد خلافات عائلية بينهما.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد أبوالخير، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي إطلاق نار في شارع الترعة ‏دائرة القسم ووجود مصاب، وجري نقله إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج.‏

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث القسم، إلى ‏مكان الواقعة، وتبين إصابة "يحي محمود أحمد البلتاجي"، 35 سنة، تاجر عقارات، ومقيم بشارع الترعة ‏بالمنصورة،‏ وأطلق شخص مجهول عليه النار أثناء وجوده في شارع الترعة دائرة القسم وفر ‏هاربا.‏

وبالفحص تبين إصابة تاجر العقار بعدد 4 طلقات منهم 3 في البطن، وأخرى في الساق، وجرى ‏تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له من أطباء مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وحالته العامة ‏مستقرة.‏

وأكد شهود العيان أنهم سمعوا إطلاق نار في شارع الترعة، وتوجهوا إلى المكان فوجدوا شخصًا ‏مصاب بطلقات نارية، ووقع على الأرض، وتم استدعاء سيارة الإسعاف له ونقله إلى المستشفى ‏للعلاج.‏

وشكلت مباحث الدقهلية فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكب الواقعة والسلاح ‏المستخدم، وبسؤال المصاب فور استقرار حالته الصحية.‏

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب واقعة إطلاق النار يدعى "أحمد.ع. ال.س"، 30 سنة، ومقيم بشارع الترعة بعدما تربص للمجني عليه وأصابه بـ4 طلقات ثلاثة بالبطن وأخرى بالساق لخلافات عائلية بينهم .

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلاف نشب بينه وبين المجني عليه "نجل خاله" وتطاولت إلى التشابك بالأيدي وجرى التفرقه بينهم إلا أنه أحضر سلاح وقام بإصابة المجني عليه عند مشاهدته داخل محل إقامته بشارع الترعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏