الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إلزام رئيس جامعة المنصورة دفع تعويض مليون جنيه لوفاة طفل

محكمة
محكمة

قضت محكمة مدني المنصورة، اليوم الثلاثاء، بإلزام رئيس جامعة المنصورة ومدير نادي النيل التابع للجامعة، بدفع كل منهما تعويض مليون جنيه بسبب إهمالهما والتسبب في وفاة طفل عمره 4 سنوات، نتيجة سقوط عارضة المرمى عليه، مما أدى للوفاته نتيجة الإهمال واستلام الملعب من الشركة المنفذة، بالرغم من وجود ملاحظات على الإنشاءات وتم تشغيل الملعب.

تعود أحداث الواقعة، بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة تفيد بوصول طفل ، 4 سنوات، جثة هامدة.

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبسؤال والد الطفل، أكد بأنه حال تواجد نجله بتمرين كرة القدم بملعب نادي النيل الخاص بالعاملين بجامعة المنصورة سقطت على رأسه العارضة الخاصة بالملعب، وتسببت في إصابته التي أودت بحياته، واتهم إدارة النادى بالإهمال، مما تسبب في وفاة نجله.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالأذن والأنف وآثار كدمة بالرأس.

مدير أمن الدقهلية محكمة مدنى المنصورة مدير نادي النيل وفاة طفل جامعة المنصورة استلام الملعب تشغيل الملعب

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