وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل «ظهر» خلال أشهر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركات قطاع البترول نجحت في الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، رغم التحديات التي واجهت صناعة البترول العالمية، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار؛ بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية، مشيرًا إلى بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل "ظهر" خلال أشهر قليلة.

جاء ذلك خلال الجمعية لشركتي (بتروشروق وبتروبل) لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2021-2022، والموازنة المقترحة للعام المالي 2022-2023، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة (بتروشروق) قاربت على وضع البئرين ظهر 15 وظهر 16 بالمنطقة الجنوبية بحقل "ظُهر" على الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن العام المالي 2021-2022 شهد تحديات المحافظة على معدلات الإنتاج من الحقل في حدود حوالي 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وأن الاستثمارات بالموازنة المعدلة، بلغت حوالي 698 مليون دولار لتنفيذ الأعمال الاستكشافية والتنموية ونشاط الحفر، وتنفيذ مشروعات تطوير المحطات وعمليات التشغيل.

وأشار “الملا”، إلى أن المستويات المرتفعة الحالية للأسعار بأسواق البترول والغاز العالمية تشجع الشركات العالمية، على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، مشيدا بأداء شركتي (بتروبل وبتروشروق) فيما يخص الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، وتقديمهم نموذج مميز لسرعة إنجاز وكفاءة أداء العمليات بمشروعات تطوير محطات المعالجة البرية ومعالجة المياه المصاحبة.

من جانبه، أشار المهندس خالد موافي، رئيس شركة (بتروشروق) خلال استعراضه تطورات الأعمال إلى أن الاستثمارات المستهدفة في عام 2022/2023 ، تبلغ حوالي 690 مليون دولار لاستكمال أعمال أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وعمليات تطوير التسهيلات البحرية، مثل مشروع تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه.

وقال إن الشركة تمتلك سجلاً زاخراً من العمل المجتمعي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للمجتمع المحيط، بحقل ظهر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ مشروعات تنمية محلية بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليون جنيه مخصصة لمشروعات التنمية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم.

استعرض المهندس خالد موافي، بنود الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، حيث أشار إلى أن الاستثمارات بلغت 842 مليون دولار لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بعد عمليات إعادة تقييم للمناطق المنتجة بالفعل حيث أنه من المخطط حفر البئر الاستكشافية القرعة جنوب – 1 وحفر 4 آبار إضافية بمناطق بلاعيم وبلطيم جنوب غرب بهدف الحفاظ على وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار إلى تنفيذ مشروع قياس غازات الشعلة ووضع خطة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة محطات معالجة المياه المصاحبة بالحقول، وأن الشركة قامت بحفر 8 آبار برية وبحرية بمنطقة أبو رديس، مشيرا إلى أن الاستثمارات تبلغ 807 مليون دولار مع التركيز على العمليات الاستكشافية لإيجاد احتياطيات إضافية، واستكمال خطة الشركة للمحافظة على الأصول، وخفض التكلفة التشغيلية مع زيادة الإنتاج ،حيث من المستهدف الوصول بمعدلات الإنتاج إلى حوالي 248 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا من خلال حفر 15 بئرًا تنمويًا.