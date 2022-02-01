الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين والتجارة الداخلية: بدء صرف المقررات التموينية للمواطنين لشهر فبراير

بطاقة التموين
بطاقة التموين

بدأ 40 ألف منفذ متنوع بين بدالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية صرف المقررات التموينية المدعمة لشهر فبراير، والتي تبلغ 26 سلعة تموينية متنوعة.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

وأضاف كمال، في بيان، أن المصيلحي شدد على مديري المديريات بتسيير حملات على المخابز، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن 40 ألف منفذ متنوع بين بدالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية سيبدأون اليوم الثلاثاء في صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم، بعد أن قاموا باستلام استعاضات الربع الأول من فبراير.

تشهد قائمة سلع المنظومة التموينية خلال شهر فبراير المقبل انخفاضاً في عدد السلع لتصبح 26 سلعة، بدلا من 28 سلعة، مقارنة بالشهر الماضي، وذلك بعد حذف سلعتي الدقيق بنوعيها الورقي، والعبوة البلاستيكية أيضًا.
وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات فبراير المقبل اليوم، نحو 64 مليون مواطن، مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية، وذلك من خلال 40 ألف منفذ تمويني. 
ويحصل كل مستفيد على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 50 جنيها حتي المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس على سلع بقيمة 25 جنيها.
كما تشهد قائمة منظومة السلع التموينية خلال الشهر الجديد تغير ملحوظ في وزن سلعة المكرونة، حيث تم خفض الاوزان بمقدار 100 جرام بالنسبة للعبوة الكيلو، لتصبح 900 جرام ،وكذلك العبوة النصف كيلو لتصبح زنة 400 جرام .
ونقدم لكم قائمة السلع التموينية الخاصة بشهر فبراير للعام الجاري 2022:
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيهات -2- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.
3- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11.00 جنيهات -4- فول مغبة 500 جرام بسعر 7.50.
5- مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24.00 -6- شای ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيها.
7- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيها -8- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 5.90 جنيها.
9- جبنة تتراباك 500 جم 10.90 جنيها -10- مسحوق اتوماتيك 1كجم 17.50 جنيها.
11- مسحوق عادي يدوي 800جم جنيها 10.50 -12- صابون غسيل 125 جم 2.25 جنيهات.
13- صابون تواليت 125جم 5.50 جنيهات -14- البن جاف 125 جم 17 جنيها.
15- خل 5% 900 ملل بسعر 4.25 جنيهات.
16- زیت خليط 1 لتر 25.00 جنيها.
17- زیت خليط 0.8 لتر20.00 جنيها.
18- مكرونة 800 جرام 8 جنيهات.
19- مكرونة 400 جرام 4.00 جنيهات.
-20- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.00 جنيهات.
21- بار حلاوه طحينية ساده 40 جم بسعر 2.00 جنيها.
22- کیس سايل غسيل اواني 80 جم 2.00 جنيهات.
23- بسكويت يويوز ساده 1.00 جنيها -24- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.00 جنيهات.
25- بسكويت تومور و أنواع 3.00 جنيها -26- بسكويت بوو أنواع 3.00 جنيهات.

صرف المقررات التموينية
صرف المقررات التموينية
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