الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

التموين تكشف حقيقة نظام صرف الخبز الجديد 2022

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يحظى نظام صرف الخبز الجديد على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك تزامنًا مع أول أيام تطبيق القرارات الجديدة لصرف الخبز المدعم.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير آليات تنفيذ قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين من الأسر الأكثر الأكثر احتياجًا.

حقيقة تطبيق نظام صرف الخبز الجديد 2022

وكشفت وزارة التموين عن حقيقة بدء تطبيق نظام صرف الخبز الجديد بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 والذي كان يستهدف تنفيذ قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنع صرف حصص الخبز للمواطنين في الأيام التي حصلوا فيها على حصصهم أي في حالة حصولهم على حصصهم عن أيام 1 و 2 و 3 في شهر لا يمكنهم الحصول على حصص أخرى جديدة إلا يوم 4 في نفس الشهر وفي حالة محاولة صرف قبل الفترة لتظهر له رسالة سبق صرف حصة هذا اليوم.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها ما تردد بشأن تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أي تغيير أو تعديل، وأنه لا صحة لهذه الأخبار المنشورة والمتداولة.

المستفيدين من منظومة دعم الخبز في مصر

يستفيد من منظومة الدعم التمويني في مصر قرابة 63 مليون مواطن يمكنهم صرف السلع الغذائية المدعمة من الدولة فيما يستفيد من دعم الخبز قرابة 74 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن حصص 23 مليون بطاقة تموينية أصدرتها وزارة التموين لدعم المواطنين.

ويستطيع المواطن الحصول على سلع غذائية من السكر والزيت والأرز والشاي والمكرونة والجبن ومسحوق الغسيل الجاف للملابس والنسكافيه والقهوة والعصائر الطبيعية والمشروبات الغازية وغيرها من السلع بقيمة 50 جنيها شهريا فيما يحصل على 5 أرغفة عيش يوميًا.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين

يمكن استخراج بطاقة التموين والاستفادة من نظام صرف الخبز الجديد وذلك عند تقديم الأوراق التالية:-

  1. بطاقة الرقم القومي سارية.
  2. قسيمة الزواج في حالة زواجه.
  3. شهادة ميلاد الأبناء إن وجد.
  4. صورة من عقد تملك شقة او ايجار.
  5. صورة إيصال مرافق للوحدة السكنية المقيم فيها.
  6. بيان دخل من المؤسسة التي يعمل بها توضح صافي دخل الراغب في البطاقة التموينية.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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