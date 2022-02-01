«الصحة العالمية» تُحذر من خطورة «نفايات كورونا» على الإنسان والبيئة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن الكميات الهائلة من النفايات الناتجة عن معالجة جائحة كورونا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة، إن عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الطبية الإضافية، تسببت في ضغط كبير على أنظمة إدارة نفايات الرعاية الصحية.

ولفتت إلى أن "النفايات الإضافية تُهدد صحة الإنسان والبيئة وتكشف عن حاجة ماسة لتحسين ممارسات إدارة النفايات".

ومن جانبه قال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية:"من الضروري للغاية تزويد العاملين الصحيين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة. ولكن من الضروري أيضا ضمان إمكانية استخدامها بأمان دون التأثير على البيئة المحيطة".