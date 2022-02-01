قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 26 فلسطينيا من قلقيلية وبيت لحم ورام الله والبيرة والخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في المدينة، كما اعتقلت ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت 14 مواطنا من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مواطنا بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة سعير شمال شرق الخليل وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وأشارت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في بلدة بني نعيم تعود ملكيتها لعائلة الحجوج، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.