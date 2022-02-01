لا تنحازي لابنتك.. نصائح لتكوني أفضل حماة على الإطلاق

نرغب جميعًا في وجود حماة جيدة، لكن بإمكاننا أن نكون نحن تلك الحموات الجيدات، بتفادي ارتكاب الأخطاء المؤذية التي ترتكبها كثير من الحموات، وتأكد من الاحتفاظ بهذه النصائح الخمس حتى تتمتع بعلاقة صحية كونك حما، وفقا لموقع “indianexpress”.

- تقديم الهدايا

من الهام جدا إذا كنت تعطي شيئًا لابنتك وابنك أمام زوجة ابنك، فعليك أن تعطي شيئًا لها أيضًا، ويجب أن تكون هدية لطيفة بنفس القدر، و لا يمكنك إظهار عدم المساواة لأنها في النهاية مثل ابنتك.

- لا تنحازي

إذا كان الزوجان يتشاجران، فلا تتدخلي إلا إذا لزم الأمر، وإذا فعلت ذلك، فلا تنحازي إلى جانب ابنك/ ابنتك، وتتجاهلي الطرف الآخر، ما يجعله يشعر بأنه مستبعد ووحيد.

- لا تكوني فضولية

إن السؤال عن كيفية مرور اليوم أو الرحلة أمر جيد ومهم أيضًا ، لكن السؤال عن التفاصيل الدقيقة أمر خانق، دعهم يخبرونك بأنفسهم، وفي النهاية قل فقط أنه طالما سارت الأمور على ما يرام ، كان كل شيء جيدًا.

- لا تتحدثي عن ابنتك

هذا خطأ ترتكبه معظم حموات الأزواج فيزيدن الأمور سوءًا، لا تتحدثين عن زوج ابنتك في صورة سلبية مع أي شخص، فقد يؤدي هذا إلى تدمير العلاقة من نهايتك.

- ضعي تذكيرات بالتواريخ المهمة له/ لها

سواء أكان ذلك عيد ميلاد أو ذكرى ميلاد والديه أو عيد يهمه وما إلى ذلك، إذا كنت لا تستطيع تذكرها، فضع تذكيرات على هاتفك أو في التقويم الذي غالبًا ما ترجع إليه، وهذه الأشياء الصغيرة تهم الجميع كثيرًا، ألن تشعر بالرضا إذا كان أهل زوجك يحبون معايدتك في الوقت المناسب أيضًا، فقد تتركين فرحة رائعة عند زوج/ة أبنائك.