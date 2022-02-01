صحيفة: التعايش مع أوميكرون ليس علميا ولا خاليا من المخاطر

ذكرت صحيفة سنغافورية أن اعتماد التعايش مع كوفيد- 19 أمر ليس له أساس علمي ولا يعد خاليا من المخاطر.

وأوردت صحيفة “ليان خه تساو باو” المحلية الناطقة باللغة الصينية في مقال نشر في عددها الصادر يوم الأحد أن العالم شهد ردين متميزين على المد المتصاعد للإصابات الناتجة عن المتغير أوميكرون: وهما عدم التسامح مطلقا أو التعايش.

وأفاد المقال الذي نشره في الأصل "مركز أبحاث هونغ كونغ"، وهو منفذ إخباري على الإنترنت يركز على القضايا المتعلقة بهونج كونج، بأن "عدم التسامح مطلقا" مع كوفيد- 19 يعد نموذجا للنهج الذي اتبعته الصين، حيث أن مثابرة وتفاني الصين في المكافحة المستمرة منذ عامين ضد الوباء أذهلت العالم.

وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد تقييم كاف لمخاطر وعواقب كوفيد-19، وبالتالي فإن اعتماد "التعايش مع الفيروس" أمر ليس له أساس علمي ولا يعد خاليا من المخاطر.