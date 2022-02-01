الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فوز خريجي جامعة القاهرة في المسابقة العربية للأمن السيبراني

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

- الخشت: الجامعة تفخر بإنجاز أبنائها وما حققوه يثبت جدارتهم وامتلاكهم مؤهلات المنافسة الدولية

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الفريق المصري الفائز في أكبر فعالية أمن سيبراني في آسيا وإفريقيا، وهي المسابقة العربية للأمن السيبراني "HACK"، و ضم الفريق الفائز خريجي جامعة القاهرة من طلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة وهم محمد عبد المنعم (خريج حاسبات وذكاء اصطناعي 2019)، ومحمد غوباشي (خريج حاسبات وذكاء اصطناعي 2019)، ومحمد شتا (خريج هندسة 2019)، وسيف الدين عزيز (خريج حاسبات وذكاء اصطناعي 2019).

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تفخر بما حققه خريجوها من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم لتخريج طلاب بمواصفات دولية على أعلى مستوى، تؤمن بحقها في أن تتبوأ مكانة لائقة. 

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن المسابقة العربية للأمن السيبراني "HACK"، تعد أضخم فعالية أمن سيبراني مباشرة في العالم خلال عام 2021، وتُعد ثاني أبرز فعالية بعد مؤتمر "بلاك هات" الشهير الذي تستضيفه لاس فيغاس من حيث مستوى الجلسات التعليمية التي يشهدها. 

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ، إلى أن تنظيم قمة المسابقة جاء كجزء من فعاليات وأنشطة موسم الرياض الترفيهي، وتنافس ما يزيد على ألف متسابق من 20 دولة من جميع أنحاء العالم على مدى 3 أيام، ضمن سلسلة من التحديات المتقدمة لاختبار مهاراتهم في مجال الاختراق الأخلاقي, بينما فاز فريق آر 3 "بيلينز" من مصر بمسابقة "التقط العلم" ليحصل على جائزة 300 ألف ريال سعودي.

جامعة القاهرة مستوى الدكتور محمد عثمان الخشت العالمية محمد عثمان عثمان الخشت ذكاء اصطناعي الجلسات الجامع عام 2021

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