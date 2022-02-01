الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث «الصحة»: متحور أوميكرون يمثل 66% من الإصابات الحالية بكورونا

كورونا فى مصر
كورونا فى مصر

 

- عبد الغفار: نستهدف تطعيم 70% من المواطنين بحلول يوليو المقبل

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، يمثل حالياً نسبة 66% تقريباً من الإصابات المسجل إصابتها بفيروس كورونا فى مصر.

وأشار لـ "الدستور" إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والأدوية الجديدة المستخدمة لعلاج الفيروس فى كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن مصر لديها فائض أكثر من 72 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم 70% من المواطنين بحلول يوليو المقبل. 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن استقبال مصر 115 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازنيكا"، مقدمة من دولة لاتڤيا، وذلك مساء السبت، بمطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوماً.

الصحة أوميكرون مختطفون الإصابات الحالية الكورونا

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