اليابان: استمرار عمليات البحث عن طاقم طائرة مقاتلة مفقودة

استمرت عمليات البحث اليوم الثلاثاء بعد اختفاء طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية من على الرادار يوم أمس فوق بحر اليابان وكان على متنها طاقم مكون من شخصين.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن قوات الدفاع الذاتي الجوية ونظيرتها البحرية وخفر السواحل حشدت طائرات بحث وطائرات هليكوبتر وسفن قبالة قاعدة كوماتسو الجوية في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان.

وقال وزير الدفاع نوبو كيشي إن الضابط الأعلى في القوات الجوية تلقى تعليمات بضمان فحص الطائرات بدقة قبل وبعد جميع الرحلات الجوية.. وأضاف كيشي في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في طوكيو، أننا لا نخطط لإلغاء أي تدريبات بطائرات اف-15 وما حدث هو حادث فردي، وذلك ردا على طلبات الحكومات المحلية بوقف التدريبات والرحلات الجوية حتى يتم التأكد من سلامة الطائرات المفقودة.

وتم رصد أجزاء من المقاتلة ومعدات الإنقاذ وهي تطفو على بعد حوالي 5 كيلومترات من قاعدة كوماتسو بينما أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية بأن تلك الأجزاء تنتمي إلى الطائرة المفقودة، التي كانت في طريقها للتدريب مع ثلاث طائرات مقاتلة أخرى عندما اختفت من على الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في حوالي الساعة 5:30 مساء يوم أمس الإثنين.