الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تناولت الصحف المصرية -الصادرة صباح اليوم الثلاثاء- العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلا عن دوره المهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.

وذكر المتحدث أن الدكتور عمرو طلعت عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت سير العملية الدراسية في «جامعة مصر المعلوماتية» والمنح التي يتم تقديمها في هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها، فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي، عرض وزير الاتصالات تطورات تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية» التي تهدف لدعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض الوزير مشروعي إنتاج كلٍ من الحاسبات اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، في ظل مساعي النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تعميق التصنيع المحلي، فضلا عن جهود تطوير بنية الإنترنت، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، أخذا في الاعتبار مردودها الإيجابي المهم على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على مستوى الجمهورية، فضلا عن تخصيص حافز أخضر لمالكي تلك السيارات.

جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام»، حيث عرض الوزير هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة.

وأوضح راضي أن الرئيس قد وجه في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية في الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية، وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على ختام فعاليات التدريب البحري المصري ــ السعودي «مرجان ــ 17» الذي استمر عدة أيام بالسعودية، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة في البلدين.

تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية وعدة تشكيلات إبحار، أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية، عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة، كذلك أعمال اقتحام المباني، التي أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية.

وفي سياق منفصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصري ــ الفرنسي (آمون ــ 22) والذي يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات.

ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتي تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلًا عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوى، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية، وصولًا لأعلى معدلات الاستعداد القتالي.

ويهدف التدريب (آمون ــ 22) لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلًا البلدين وجاهزيتها لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف.