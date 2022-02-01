واشنطن تحدد شخصيات بارزة في روسيا لمعاقبتها حال غزو أوكرانيا

حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عددًا من كبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال في روسيا والذين تعتزم الولايات المتحدة معاقبتهم إذا ما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

ووفقًا لما صرح به مسئول في إدارة الرئيس بايدن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تم إعداد عقوبات محددة ضد هؤلاء الذين ينتمون لـ"النخبة" الروسية ممن هم في داخل الدوائر قريبة الصلة من قصر الرئاسة (الكرملين) ويلعبوا دورًا في صناعة القرار بالحكومة الروسية، كما ستُعاقب أسرهم، لكن المسئول رفض الكشف عن أسماء تلك الشخصيات.

يُشار إلى أن الرئيس بايدن كان قد ذكر في الأسبوع الماضي أنه يدرس إمكانية معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه في حالة غزو بلاده لأوكرانيا.

وكانت تلقت الحكومة الأمريكية ردا مكتوبا من روسيا على مقترحات واشنطن بتخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية تلقي متابعة مكتوبة من روسيا، لكنها لم تكشف عن مضمونها.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "سيكون من غير المفيد التفاوض علنا، لذلك سنترك الأمر لروسيا إذا أرادت مناقشة ردها"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بما في ذلك أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضى بعثت الحكومة الأمريكية برسالة إلى روسيا ردا على مخاوف موسكو بشأن الأمن في أوروبا .

ولم يتم الإعلان عنها، ولكن وفقا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فقد تضمنت رفضا للمطالب الروسية بأن يلتزم حلف شمال الأطلسي بإنهاء توسعه، فضلا عما وصفه بالمقترحات الإيجابية التي يتعين متابعتها.

ومن المقرر أن يتحدث بلينكن إلى نظيره الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء.

و في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن أن الولايات المتحدة تنتظر أن يبلغها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بردّ موسكو على اقتراحات الأمن الأمريكية.

وقال: "هناك شخص واحد فقط في الجانب الروسي يقرر ما ستفعله موسكو وما لن تفعله. إجابته تهمنا أكثر. ونحن ننتظر لنرى بالضبط ما سيقوله لنا وزير الخارجية سيرجي لافروف في رد رسمي على مقترحاتنا المكتوبة".