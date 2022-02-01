الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس وزراء اليابان يوافق على ترشيح مناجم لقائمة اليونسكو

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت رسميا على ترشيح عدد من المناجم لدراسة إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلاك في تحد لاعتراض من كوريا الجنوبية.
 

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو اليوم إن الحكومة ستقدم المصادقة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بحلول الخامسة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش لعدم تفويت الموعد النهائي المحدد لذلك.
 

كانت سول قد عارضت هذه الخطوة، قائلة إنها غير ملائمة لأن عمالا كوريين أجبروا على العمل هناك إبان فترة استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 و1945، وهو ما شمل فترة الحرب العالمية الثانية.

 

وعلى صعيد آخر،  سجلت اليابان،  60 ألفًا و838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن السلطات الصحية سجلت أيضا 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما وصل عدد الحالات الحرجة بالبلاد إلى 783 حالة.

وبدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الإثنين، تقديم الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا في منشأة كبيرة بحي أوتيماتشي في طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر، ولديهم قسيمة التلقيح وكانوا قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل 6 أشهر على الأقل، مؤهلون للحصول على جرعة لقاح موديرنا، ومن المقرر أن يتم تلقيح 4320 شخصًا أو 720 شخصًا يوميًا من الإثنين حتى السبت المقبل بالجرعة الثالثة ضد كورونا.

وتخطط قوات الدفاع الذاتي أيضا لبدء تطعيم نحو 960 شخصا في اليوم في موقع بحي تشوؤ في أوساكا اعتبارا من 7 فبراير المقبل، كما طالبت إدارة العاصمة اليابانية طوكيو، مرضى فيروس كورونا الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ولا يعانون من مشاكل صحية مسبقة ولا تظهر عليهم أعراض أو أعراضهم خفيفة، بأن يراقبوا وضعهم الصحي بأنفسهم في المنزل.

لقاء اليابان على اليونسكو جنوب قائمة ترشيح ليون قائم الـ مجلس ليا يونسكو مجلس وزراء مناجم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تشييع جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب الغاز بالقليوبية

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

عبد اللاه يطالب بوضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وتمويل مواجهة الكوارث

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

طبيب روسى يتحدث عن مخاطر الزكام عند الإصابة بـ«أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون