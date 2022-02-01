مجلس وزراء اليابان يوافق على ترشيح مناجم لقائمة اليونسكو

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت رسميا على ترشيح عدد من المناجم لدراسة إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلاك في تحد لاعتراض من كوريا الجنوبية.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو اليوم إن الحكومة ستقدم المصادقة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بحلول الخامسة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش لعدم تفويت الموعد النهائي المحدد لذلك.



كانت سول قد عارضت هذه الخطوة، قائلة إنها غير ملائمة لأن عمالا كوريين أجبروا على العمل هناك إبان فترة استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 و1945، وهو ما شمل فترة الحرب العالمية الثانية.

وعلى صعيد آخر، سجلت اليابان، 60 ألفًا و838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن السلطات الصحية سجلت أيضا 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما وصل عدد الحالات الحرجة بالبلاد إلى 783 حالة.

وبدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الإثنين، تقديم الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا في منشأة كبيرة بحي أوتيماتشي في طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر، ولديهم قسيمة التلقيح وكانوا قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل 6 أشهر على الأقل، مؤهلون للحصول على جرعة لقاح موديرنا، ومن المقرر أن يتم تلقيح 4320 شخصًا أو 720 شخصًا يوميًا من الإثنين حتى السبت المقبل بالجرعة الثالثة ضد كورونا.

وتخطط قوات الدفاع الذاتي أيضا لبدء تطعيم نحو 960 شخصا في اليوم في موقع بحي تشوؤ في أوساكا اعتبارا من 7 فبراير المقبل، كما طالبت إدارة العاصمة اليابانية طوكيو، مرضى فيروس كورونا الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ولا يعانون من مشاكل صحية مسبقة ولا تظهر عليهم أعراض أو أعراضهم خفيفة، بأن يراقبوا وضعهم الصحي بأنفسهم في المنزل.