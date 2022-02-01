ماذا سيحدث إذا أكلت شوكولاتة داكنة لمدة أسبوع؟.. خبراء يجيبون

بغض النظر عما إذا كنت تحاول إنقاص وزنك أو تحاول إبعاد مرض السكري، فمن الجيد أن تحد بشكل كبير من الشوكولاتة أو تتجنبها تمامًا، ولكن إذا كنت مدمنًا للشوكولاتة، فقد أكد خبراء الصحة أن النوع الغامق جيد وصحى لجسم الإنسان.

هناك العديد من الفوائد المختلفة التي يمكن لجسمك الاستفادة منها عند تناول الشكولاتة الداكنة، يرصدها خبراء التغذية العلاجية بموقع " healthybuilderz" الطبي في السطور التالية.

تحسين الحالة المزاجية

قد يتسبب الابتعاد عن أي شيء تحبه في الشعور بالضيق طوال الوقت، لهذا السبب يمكن أن تساعد الشكولاتة الداكنة في تحسين حالتك المزاجية، فوفقًا للعلماء الشوكولاتة الداكنة تساهم في تحسين مزاجك نظرًا لاحتوائها على مركبات تساعد في زيادة مستويات هرمون السعادة.

انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

هناك عدة أسباب تجعل قضم الشوكولاتة الداكنة لمدة أسبوع على الأقل مفيد، حيث أكد الاطباء، انها تساعد في إنقاذ قلبك من الخطر، حيث أنها تزيد من نسبة الكوليسترول الجيد الذي يقضي على الكوليسترول السيئ.

كما تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحفيز تكوين أكسيد النيتريك، وهو نوع من الغازات التي تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، مما يتسبب في بقاء ضغط الدم ضمن النطاق الطبيعي والصحي.

تقليل العدوى

إذا كان لديك الكثير من أفراد الأسرة والأصدقاء الذين يعانون من نزلات البرد أو الأنفلونزا، ففكر في تناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا، هذا لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

بشرة أكثر شبابًا

يمكن الاستفادة من الشوكولاتة الداكنة في تجديد خلايا البشرة، فهي محملة بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجلد من تلك الجذور الحرة التي تتسبب في تسريع تقدم العمر.

الشوكولاتة الداكنة تقدم الكثير من الامتيازات الصحية المذهلة لا يعني على الفور أنه يجب عليك تناولها بشكل مفرط، فهي تحتوي على السعرات الحرارية، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.