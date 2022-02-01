الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: السفن الروسية لا تنتهك مياهنا الإقليمية قبالة صقلية

السفن الروسية
السفن الروسية

أكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن مجموعة السفن الروسية العابرة للمياه الدولية في منطقة مضيق صقلية لا تنتهك المياه الإقليمية الإيطالية.

 

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بيان وزارة الدفاع الذي جاء فيه: "مجموعة من السفن الروسية تعبر المياه الدولية ولا تنتهك حرمة المياه الإقليمية للدول".

 

وأضاف: "كما هو محدد، كان حلف الناتو يتتبع تحركات هذه المجموعة منذ مغادرتها مينائي سيفيرومورسك وبالتييسك وسيواصل مراقبة العبور".

 

وتابع: "لا قوات الناتو ولا مجموعة السفن الروسية تقوم بأي أعمال عدوانية".

 

وأشارت الوكالة إلى أن البيان صدر عقب عدد من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قرب شديد لمرور السفن الروسية قبالة سواحل صقلية.

 

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أنه "في الفترة من يناير إلى فبراير، ستجري سلسلة من التدريبات البحرية في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل الروسية تحت الإشراف العام لقائد للقوات البحرية الأميرال نيقولاي يفمينوف".

 

وأكدت الوزارة أن "التركيز الرئيسي للتدريبات هو تحديد إجراءات القوات البحرية والجوية لحماية المصالح الروسية في المحيطات، ومواجهة التهديدات العسكرية التي تتعرض لها روسيا من البحر".

 

وستغطي التدريبات مياه البحار المتاخمة للأراضي الروسية، ومناطق مهمة من الناحية التشغيلية في المحيط العالمي، وستطال البحر المتوسط، وبحر الشمال، وبحر أوخوتسك، والجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

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