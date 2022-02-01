الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: الأبناء دائما فى أمان بعد تلقيهم لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأبناء دائما سيكونون في أمان بعد تلقيهم لقاح فيروس كورونا.

 

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتشجيع أولادهم على تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا عبر الرابط التالي:

www.egcovac.mohp.gov.eg

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر للأطفال من عمر ١٢ إلى ١٨ عام، مؤكدة أنه أمن ومتوفر في كافة الوحدات والمراكز الصحية. 


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

صفحة وزارة الصحة
صفحة وزارة الصحة
وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا

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