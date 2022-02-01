متحدث الصحة يوجه عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا

وجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يجب عند ظهور أعراض يجب التعامل معها على أنها إصابة بالفيروس إلى أن يثبت العكس، كما يجب على المصاب عزل نفسه والتعامل مع الاعراض بالادوية المختصة بكل عرض.

وأشار عبد الغفار إلى أنه يمكن للمصاب التواصل مع فرق العزل المنزلي للحصول على المساعدة مجانا من خلال إرسال رسالة عبر الخط 1440 يكتب بها كلمة عزل، لافتا إلى أن هناك مستشفيات عزل وفرز في كل مكان مختصة بالكشف على الحالات المشتبه فيها.

وأكد عبدالغفار على ضرورة أن يتوجه المريض إلى المستشفى اذا استمرت الحرارة ولم تستجب المنخفضات لفترة تزيد عن 72 ساعة، و إذا انخفضت نسبة الأكسجين عن 92%، و اذا سعر المريض بصعوبة في التنفس.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 425911 من ضمنهم 358165 حالة تم شفاؤها، و 22635 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة أيفون

‏https://apple.co/3gURgYJ