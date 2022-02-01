الحكومة الأردنية تثبّت أسعار المشتقات النفطية لشهر فبراير المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر فبراير بما فيها البنزين بنوعيه بتوجيه من الحكومة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال شهر فبراير المقبل، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لجميع المشتقات النفطية، إلا أن لجنة تسعير المشتقات النفطية "قررت بتوجيه من الحكومة تثبيت سعر البنزين (أوكتان 90) عند 850 فلسا لليتر، وتثبيت سعر البنزين (أوكتان 95) عند 1085 فلسا لليتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا لليتر، والاستمرار بتثبيت سعر (الكاز) عند 615 فلسا لليتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

يشار إلى أن معدل سعر خام "برنت" ارتفع إلى 86.9 دولار للبرميل في شهر يناير، مقابل 73.9 دولار للبرميل المسجل في شهر ديسمبر الماضي.

و على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 19 وفاة و 11833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13193 وفاة 1209083 إصابة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت، 24.84 بالمائة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 79853 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 198، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 146، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 899 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن الموجز أظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمائة، منوهة إلى أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 28 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 40 بالمائة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 18 بالمئة.

وتابعت الوزارة، أنه في إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمائة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمائة.