"يوناني مصري" و"أغنيات خارج السرب" في معرض القاهرة للكتاب .. اليوم

في إطار فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتي السابع من فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية. تستقبل القاعة الرئيسية، في الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "عبد التواب يوسف مترجِمًًا و مترجَمًا".

يشارك في الندوة كل من: الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف، الدكتورة مكارم الغمري، الدكتور وليد طلبة و تدير الندوة الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة.

ــ تأبين الرموز المصرية

يليها وفي نفس القاعة، في الثانية ظهرا، يعقد ضمن المحور الرئيسي، لقاء بعنوان "تأبين الرموز المصرية"، من القامات الفكرية والأدبية التي غدارت عالمنا مؤخراو وهم: وزير الثقافة الأسبق الناقد الدكتور جابر عصفور ــ الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد، والدكتور فوزي فهمي، ويدير اللقاء رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الناقد الدكتور هيثم الحاج علي.

ــ حلقة فكر

يعقبها في الرابعة مساء، ضمن محور حلقة فكر، تحت عنوان "ما تخافش من غنوتك"، بمشاركة إيرين يوسف وأحمد النجار ويديرها الشاعر عمر شهريار.

وفي نفس القاعة في السادسة مساء، لقاء مع الفنان الكبير سمير صبري، بعنوان "فن العمر الجميل"، وتديره دينا قنديل.

فعاليات قاعة ضيف الشرف

أما قاعة ضيف الشرف، فتستقبل العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية، والتي تبدأ في الثانية عشرة من ظهر اليوم، بلقاء تحت عنوان "الاستثمار الرياضي ومستقبل مصر ٢٠٣٠"، وذلك ضمن محور الندوات النوعية، ويشارك في اللقاء كل من: سيف زاهر، حازم إمام، أحمد دياب، ويدير اللقاء محمد فضل.

يليها في الثانية بعد الظهر، ندوة بعنوان "شعراء وكتاب يونانيون كلاسيكيون ومعاصرون"، بمشاركة كل من: دكتور هشام درويش، دكتور خالد رؤوف، دكتورة هالة حليم، ويديرها الإعلامي خالد منصور.

يعقبها في الرابعة ندوة بعنوان "يوناني مصري".. المسرح والرواية، ضمن محور ضيف الشرف، بمشاركة كل من: دكتور حاتم ربيع، دكتورة غادة العبسي، دكتور هشام درويش، ويديرها الكاتب الروائي فتحي سليمان.

أما المحور الخارجي، وفي نفس القاعة فيعقد بعنوان "الهوية وصحافة المستقبل"، ويشارك بها: محمد الشماع وعبد المجيد عبد العزيز، ويديرها مصطفي الطيب.



أنشطة المكتبة الأدبية

أما قاعة المكتبة الأدبية، بقاعة بلازا 1 فتستهل أنشطتها اليوم الثلاثاء، في الثانية عشرة ظهرا، بندوة لمناقشة رواية "الوردة السوداء"، من تأليف دكتورة سامية أبو النصر، ويناقش الرواية كلا من: دكتور علي مبارك، ودكتور حسين حمودة، ويديرها دكتورة سحر سامي.

يليها في الثانية من بعد ظهر اليوم، ملتقي الشعراء بمشاركة كل من الشعراء: أحمد عبد الحليم، أسامة جاد، حسين سعيد، محمد أبو زيد، دعاء رخا، محمد الشربيني، عبد الناصر الجوهري، محمد جاد المولي، محمد سالم، ويدير الأمسية الشاعر محمد أبو العزايم.

وضمن محور كاتب وكتاب، تعقد في المكتبة الأدبية أيضا، ندوة في الرابعة عصرا لمناقشة كتاب "أغنيات خارج السرب"، من تأليف الكاتب الصحفي محمود دوير، ويناقش الكتاب كل من: الفنانة عزة بلبع، الفنان التشكيلي حسين نوح، خالد أحمد منير، ويدير اللقاء محمد رفعت.

يتناول كتاب أغنيات خارج السرب تجارب غنائية عديدة مثل الشيخ إمام عيسى ومحمد حمام وعدلي فخرى وأحمد منيب. كذلك يتناول تجارب الفرق الموسيقية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين ومراحل تطورها وأبرز تجاربها مثل النهار والمصريين والفور إم وكذلك تجارب معاصرة ويتناول المؤلف بعض جوانب تجارب كل من على الحجار ومحمد منير .

ويشير "دوير" إلى أن الكتاب لا يغوص في التفاصيل الدقيقة لصناعة الموسيقى والغناء بقدر ما يتناول الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مهدت لظهور تجربة محل دراسة خاصة تلك النماذج التي تحدت الواقع السياسي وشكلت نسقا فنيا وسياسيا يقترب من التحريض مثل تجربة "إمام – نجم "

كما يلقى الضوء على التجارب الفنية التي شكلت تمردا على السياق الفني فى حينها وتحملت بصبر وإرادة كل أشكال النقد والتهميش حتى حفرت لفنها مجرى فى أرض الفن المصري وتحولت من الهامش إلى المتن .

ويقول محمود دوير فى مقدمة كتابه "أغنيات خارج السرب": ظلت الأغنية أحد الأشكال الفنية التي تمنحنا القدرة على رصد تطور المجتمع وعلاقة أطرافه المتنوعة وذائقته وحالته الاقتصادية وأوضاعه الاجتماعية؛ ولعل الاستعانة بهذا الفن في أشكاله الرسمية أو تلك التجارب غير الرسمية والتي يطلق عليها "المستقلة أو البديلة"، والتي ولدت وتطورت خارج سياق المؤسسة الرسمية، سواء كانت تلك المؤسسة هي الدولة وأجهزتها الفنية ووسائل إعلامها ومنصاتها المتنوعة أو التي تنمو خارج الإطار العام الحاكم للمجتمع وما يصنعه من قيود ومُحددات لمحتوى الغناء وطرق التعبير عنه، وحتى مضمونه الموسيقى ومفردات كلمات تلك الأغنية.