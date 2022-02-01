الصحة: طعمنا 42% من الفئات المستهدفة بلقاح كورونا

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن أن أسعار المسحات السريعة للكشف عن فيروس كورونا تم تخفيضها حتي يسهل على المواطنين إجراء المسحات للاطمئنان بعد إصابة الجهاز التنفسي.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج "حضرة المواطن " مع الإعلامي سيد علي، إن وزارة الصحة طعمت 42% من الفئات المستهدفة بلقاح كورونا، موضحا أنه خلال شهر يونيو المقبل أو مع بداية النصف الثاني من عام 2022 سنصل إلي 70% من تطعيم الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن أرقام وفيات كورونا دقيقة جدا وتعبر بشكل واضح عن الحالات، موضحا أن تسجيل الوفيات لا يتم من خلال المستشفيات وإنما من خلال شهادات الوفاة الصادرة من مكاتب الصحة.



وكشف الدكتور حسام عبد الغفاراسم وزارة الصحة عن تسليم الدفعة الأولي من عقار "ايفو شيلد" الذى يستخدم لحالات كورونا لمرضي الذين يعانون في نقص شديد في استجابتهم المناعية ومنهم مرضي الأورام والأشخاص الذين قاموا بزرع كلي أو كب.



وأضاف أن أي دواء لكورونا يتم الموافقة عليه عالميا يتم دراسته بشكل سريع وفي أقل من شهر يتم الموافقة عليه من قبل الهيئات المصرية ويتم توفيره للمواطنين المصريين والمقيمين مجانا .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.