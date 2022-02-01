الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء 1-2-2022، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فتتواجد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسطة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 18 10
وادي النطرون 18 11
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 10
دمنهور 17 10
بلطيم 18 08
مطروح 17 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 18 10
دمياط 18 09
الزقازيق 19 10
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 19 09
السويس 19 10
العريش 17 08
رفح 17 08
رأس سدر 20 10
نخل 18 01
نويبع 18 12
طابا 17 10
كاترين 11 01-
الطور 19 08
شرم الشيخ 19 13
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 11
الفيوم 18 07
بني سويف 18 07
المنيا 18 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 07
قنا 19 07
الأقصر 20 07
أسوان 20 07
إدفو 20 08
أبوسمبل 19 07
الوادي الجديد 20 06
شلاتين 22 12
أبو رماد 21 12
حلايب 20 13
رأس حدربة 20 13
 

 

مصر ارصاد جديد سوهاج صور بني سويف الفيوم الوادي الجديد قطع الرى الطقس على درجات مرسى البحر المتوسط درجات الحرارة حالة الطقس محافظ الوجه البحري

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وائل لطفي

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