الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإنقاذ الدولية: كارثة إنسانية خلال الأشهر المقبلة فى تيجراى بإثيوبيا

تيجراى بإثيوبيا
تيجراى بإثيوبيا

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وهي منظمة إغاثية عالمية، من مخاطر الجفاف في أثيوبيا وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، مؤكدة أنه مع تفاقم الصراع في تيجراي وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية، ستكون هناك كارثة إنسانية خلال الأشهر المقبلة.

 

وقالت اللجنة في تقريرنشرته عبر موقعها الإلكتروني:  تشعر لجنة الإنقاذ الدولية بقلق بالغ إزاء استمرار الجفاف في جميع أنحاء القرن الأفريقي خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تؤدي المواسم المتتالية التي تفتقر إلى هطول الأمطار بشكل كافٍ ،إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية حيث يكافح الناس في المجتمعات الزراعية الرعوية لزراعة المحاصيل والحفاظ على الماشية حية للأكل والبيع.

 

وتدعو لجنة الإنقاذ الدولية إلى توسيع نطاق المساعدة الإنسانية بشكل فوري وعاجل لتجنب كارثة إنسانية تؤثر على ما لا يقل عن 25 مليون شخص في القرن الأفريقي  خلال الأشهر القليلة القادمة.

 

ومن جانبه قال" كرت جوسيم" ، المدير الإقليمي لشرق إفريقيا لـلجنة الانقاذ الدولية: "إننا نشعر بالقلق إزاء عدد الأشخاص الذين تأثروا وسيظلوا يتأثرون بالجفاف المستمر في جميع أنحاء شرق إفريقيا و في المناطق التي يعتمد فيها الناس على زراعة المحاصيل والماشية ، يتشرد الآلاف أثناء انتقالهم بحثًا عن مراعي جديدة أو مصادر دخل وطعام. 

 

وتابع: في الصومال ، ما يقرب من 30٪ من السكان بدون زيادة في المساعدة الإنسانية ؛ أكثر من 4 ملايين شخص ، قد يعانون من نقص حاد في الغذاء بسبب نقص المحاصيل وسبل العيش بحلول شهر مايو من هذا العام ويقدر أن أكثر من مليون شخص قد نزحوا بسبب الجفاف و بالفعل ، ارتفعت أسعار الحبوب إلى المستويات التي شهدناها خلال المجاعة في المنطقة في عام 2011 حيث مات ما يقرب من 260 ألف شخص.

 

 وأضاف: "في كينيا ، أدى وضع مماثل إلى إعلان الرئيس حالة كارثة وطنية مع ما يقرب من 3 ملايين شخص على شفا المجاعة حيث يستمر الجفاف في المناطق التي يعتمد فيها الناس بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية كما ان  هناك علامات واضحة على الجفاف في المناطق الأكثر تضررا ، بما في ذلك الأراضي الجافة والماشية النافقة. كما زادت النزاعات الطائفية في كينيا مع تزايد المنافسة على الثروة الحيوانية والمياه والأراضي العشبية.

 

و"في إثيوبيا ، فإن الظروف الأكثر جفافاً التي شوهدت منذ أكثر من 40 عامًا ، بالإضافة إلى الصراع المستمر ، تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني غير المستقر بالفعل و تضاعفت حالات سوء التغذية في إثيوبيا خلال موسم الجفاف هذا ، وتم الإبلاغ عن حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة ووفي جميع أنحاء البلاد ، يحتاج ما يقرب من 26 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية ، مما يجعلها ثاني أكبر أزمة إنسانية في العالم.

 

وبشكل عام يعد كلا من الصومال وإثيوبيا من البلدان الأربعة في شرق إفريقيا التي تظهر في المراكز العشرة الأولى من قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2022 الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية ، وهي قائمة تضم 20 دولة الأكثر عرضة لخطر الطوارئ الإنسانية هذا العام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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