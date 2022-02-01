مصرع شاب فى مشاجرة ونقل جثمانه للمشرحة تحت تصرف النيابة ببنى سويف

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، اثر إصابته بطعنة نافذة في البطن فى مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، ونقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتكثف أجهزة الأمن بالمحافظة جهودها لضبط أطراف المشاجرة وملابساتها.

البداية بلاغ بوقوع مشاجرة بشارع جسر البحر بمدينة بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وضبط أطرافها، وكشف ملابساتها.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة شاب اثر تعرضه لطعنة في البطن ما تسبب في إصابته بجرح نافذ في البطن ما أدى إلى وفاته في الحال وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفي يدعى " ع . ف . م "، 41 عام مقيم منطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، وجرى إيداعه بمشرحة المستشفى .



جاري تحرير محضر بالواقعة وضبط أطراف المشاجرة وكشف ملابساتها، حيث فرضت قوات الشرطة كردون أمني بمكان الحادث، وجاري أخطار جهات التحقيق للمعاينة ومناظرة الجثة.