السياحة تستعد للمشاركة فى النسخة 45 من المعرض السياحى بالمجر

اعلنت وزارة السياحة والآثار أن مصر ستحل ضيف شرف على معرض المجر السياحى الذى سيقام فى شهر مارس المقبل.

وأشارت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في خطاب إلى غرفة شركات السياحية باعتزام وزارة السياحة والاثار فى المشاركة كدولة (ضيف شرف) في النسخة 45 من المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO المزمع إنعقادة بمدينة بودابيست – المجر خلال الفترة من 3 الى 6 مارس 2022.

وأضافت الهيئة أن حجم الجناح المصري المشارك بالمعرض سيصل الى 150م2، لافتة إلى أن معرض المجر يعد من أكبر المعارض السياحية التي تقام بالمجر وقد بلغ عدد العارضين بالمعرض في عام 2019 نحو 3000 عارض من أكثر من 30 دولة، كما بلغ عدد الزائرين للمعرض نحو 35000 زائر منهم ما يقرب من 3600 زائر متخصص في المجال السياحي وما يقرب من 600 صحفي.

واوضحت الهيئة انه ستبلغ قيمة مشاركة الشركات تحت مظلة الهيئة 1150 يورو للشركة الواحدة تدفع للهيئة مباشرة بالإضافة إلى 215 يورو يتم تسديها للجهة المنظمة للمعرض.

يشار الى أن وزارة السياحة والآثار، تبحث تعزيز سبل التعاون لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من المجر خاصة وأن مصر تعتبر المقصد الأول بالنسبة للسائح المجري فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية، وقد تم عقد مؤخرا اجتماع مع اتحاد شركات السياحة المجري الذى يعد أكبر وأهم كيان سياحي يمثل القطاع الخاص في السوق المجرى والذي تأسس عام 1974، ويزيد عدد أعضائه المشاركين بالاتحاد عن 200 شركة يمثلون أهم منظمي الرحلات وشركات السياحية المجرية ويبلغ حجم نشاط أعضاء هذا الاتحاد ما يزيد علي 80% من إجمالي الحركة السياحية المنظمة من قبل منظمي الرحلات في السوق المجري،وقد أعربت رئيسة اتحاد شركات السياحة المجري عن إعجابها بالمقصد السياحي المصري.