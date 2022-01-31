الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مستشار الرئيس للصحة: لا يجب الاستهانة بكورونا حتى لو الأعراض طفيفة

جريدة الدستور

نعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، اللواء عبدالسلام المحجوب، قائلًا: شخصية وطنية أعزى مصر كلها في وفاته.

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن المسجل رسميا لدى وزارة الصحة من إصابات بكورونا، هو ما يتم الإعلان عنه من إصابات.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية أن الحكومة تطبق إجراءات شديدة للوقاية من كورونا وعدم الالتزام في العالم كله: لا يجب الاستهانة بكورونا حتى لو كانت الأعراض بسيطة لدى البعض.

 

التفاصيل…

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