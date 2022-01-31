الاتحاد الأوروبى: نطاق العقوبات المحتملة ضد ​روسيا يعتمد على إجراءاتها ضد أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم ​الاتحاد الأوروبي​ للشؤون الخارجية ​بيتر ستانو​، خلال مؤتمر صحفي في ​بروكسل​، أن نطاق العقوبات المحتملة ضد ​روسيا​، يعتمد بالطبع على طبيعة الإجراءات الروسية ضد ​أوكرانيا​.

وتابع ستانو "أننا نعمل جنبا إلى جنب، مع شركائنا عبر الأطلسي ردا على عدوان روسي محتمل ضد أوكرانيا".

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، لا ينوي إعطاء تفاصيل حول طبيعة العقوبات التي سيتم تبنيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه لم يصدر عن أي مسؤول روسي تهديدات بشأن الهجوم على أوكرانيا، مشيرا إلى من ينشر تلك الادعاءات يسعى لتضليل المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة للمندوب الروسي أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي مساء اليوم في نيويورك بشأن أوكرانيا.

وحث المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن على عدم استغلال هذه الجلسة للدعاية، مشيرا إلى أن موسكو تتفهم رغبة واشنطن في النظر بالسياسات الروسية تجاه أوكرانيا.

فيما أكدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنهم مستعدون لدعم أي جهود تصب في خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

ودعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم في نيويورك بشأن أوكرانيا، للتركيز على الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا وندعو كافة الأطراف للابتعاد عن أي تحركات استفزازية.

وأضافت روزماري ديكارلو "لا بديل عن السبيل الدبلوماسي والحوار لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأي تصعيد جديد في أوكرانيا معناه مزيد من القتلى والدمار.

وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية من الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية، داعية للابتعاد عن جميع الأنشطة الاستفزازية.

كما دعت ممثلة الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الجميع لتفادي المواجهة العسكرية في أوكرانيا.