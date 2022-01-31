الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: التربية والتعليم فى مقدمة سباق مشاريع «حياة كريمة» بزفتى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتقدم نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وخاصة مشروعات قطاع التربية والتعليم والتي بلغت نسبة الإنجاز بها  90%، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء وحدة حياة كريمة بحضور  نجوى العشيري السكرتير المساعد، لمتابعة نسب إنجاز المشروعات المنفذة بالمبادرة والتحديات التي قد تعوق تقدم نسب إنجاز بعض المشاريع، للوقوف على حلها لضمان انتهاء العمل بها في الوقت المحدد.

وأكد «رحمي»، أن مشروعات التربية والتعليم تشهد ارتفاعًا ملموسًا في نسب الإنجاز، والتي بلغت 90%؜ بتكلفة مالية قدرها 355.44 مليون جنيه، حيث تتضمن عمليات إنشاء جديد وإحلال وتجديد جزئي أو كلي لمدارس قرى مركز زفتى، كما شهد قطاعا مياه الشرب والصرف الصحي ارتفاعًا في نسب الإنجاز وصلت إلى 88%؜ لمشاريع مياه الشرب بتكلفة مالية 282.43 مليون جنيه، بينما بلغت نسب إنجاز الأعمال بمشاريع الصرف الصحي 83%؜ بتكلفة مالية 680.5 مليون جنيه، لتكون بذلك مشاريع «الاتصالات، التربية والتعليم، مياه الشرب والصرف الصحي»، في مقدمة المشاريع المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى.

وفي السياق ذاته، تابع «رحمي» معدلات تنفيذ مشاريع المجمعات الزراعية والبالغ عددها 10مشروعات، تم البدء في 8 منهم بنسب إنجاز 62%  وبتكلفة مالية 43 مليون جنيه، أما عن المجمعات الخدمية فقد تم البدء بـ8 مشاريع من أصل 9، بنسبة إنجاز 76%؜ وبتكلفة مالية قدرت بـ90 مليون جنيه.

طارق رحمي التربية والتعليم مقدمة سباق مشاريع حياة كريمة بزفتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا ليس أول أيام رجب واستطلاع الهلال بعد المغرب

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

النيابة تُصدر أول قراراتها فى مصرع أسرة كاملة بالشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون