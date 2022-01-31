محافظ الغربية: التربية والتعليم فى مقدمة سباق مشاريع «حياة كريمة» بزفتى

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتقدم نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وخاصة مشروعات قطاع التربية والتعليم والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 90%، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء وحدة حياة كريمة بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، لمتابعة نسب إنجاز المشروعات المنفذة بالمبادرة والتحديات التي قد تعوق تقدم نسب إنجاز بعض المشاريع، للوقوف على حلها لضمان انتهاء العمل بها في الوقت المحدد.



وأكد «رحمي»، أن مشروعات التربية والتعليم تشهد ارتفاعًا ملموسًا في نسب الإنجاز، والتي بلغت 90%؜ بتكلفة مالية قدرها 355.44 مليون جنيه، حيث تتضمن عمليات إنشاء جديد وإحلال وتجديد جزئي أو كلي لمدارس قرى مركز زفتى، كما شهد قطاعا مياه الشرب والصرف الصحي ارتفاعًا في نسب الإنجاز وصلت إلى 88%؜ لمشاريع مياه الشرب بتكلفة مالية 282.43 مليون جنيه، بينما بلغت نسب إنجاز الأعمال بمشاريع الصرف الصحي 83%؜ بتكلفة مالية 680.5 مليون جنيه، لتكون بذلك مشاريع «الاتصالات، التربية والتعليم، مياه الشرب والصرف الصحي»، في مقدمة المشاريع المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى.

وفي السياق ذاته، تابع «رحمي» معدلات تنفيذ مشاريع المجمعات الزراعية والبالغ عددها 10مشروعات، تم البدء في 8 منهم بنسب إنجاز 62% وبتكلفة مالية 43 مليون جنيه، أما عن المجمعات الخدمية فقد تم البدء بـ8 مشاريع من أصل 9، بنسبة إنجاز 76%؜ وبتكلفة مالية قدرت بـ90 مليون جنيه.