الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تُصدر أول قراراتها فى مصرع أسرة كاملة بالشرابية

اسعاف
اسعاف

بدأت جهات التحقيق، بالشرابية، إجراءاتها في العثور على جثة أسرة كاملة  لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز.

وقررت النيابة العامة تشميع الشقة ونقل الجثث إلى الطب الشرعي وأصدرت قرارًا بالتصريح بدفن الجثث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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