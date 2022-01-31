الأمن يستهدف أوكار تجار السلاح والكيف بكفر الشيخ

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مراكز المحافظة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، عددًا من مراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية، بدعم من قوات الأمن المركزي.

ونجحت الحملة في ضبط 8 أسلحة نارية عبارة عن " 4 فرد خرطوش - 4 طبنجات»، بالإضافة إلي ضبط كيلو بانجو، و750 جرام حشيش، و125 جرام من مسحوق الهيروين، بحوزة عدد من المتهمين بمراكز ومدن المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط 28 قضية تموينية متنوعة شملت «عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص»، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 1450مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجة بخارية.

ونجحت جهود الحملة في تنفيذ 680 حكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدر بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وحررت لهم المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.