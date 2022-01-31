وزير الرياضة: مصر تنجح فى استضافة كبرى الأحداث الرياضية تحت رعاية الرئيس السيسى

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن حصول مصر على تنظيم النسخة الثانية من بطولة أيرون الدولية Iron Man 70.3، والتي تعد من أقوى البطولات العالمية فى مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، ما هو إلا استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن متابعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة أيرون مان العالمية، والمقرر إقامتها تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة والنقل والسياحة، ومحافظة البحر الأحمر، ومؤسسة إيجلز لإدارة الأنشطة الرياضية، وشركة "ستامينا" stamina، والاتحاد المصري للثلاثي، تحت إشراف الادارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ولفت صبحي إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت وجهة الاتحادات الدولية الرياضية لاستضافة منافساتها المختلفة، بجانب تنفيذ الفعاليات الرياضية الدولية الكبري ضمن أجندة دولية سنوية والتي تساهم في تنشيط السياحة الرياضيه المصرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بفضل الطفرة غير المسبوقة في استغلال وتطوير البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات الدولية المختلفة في جميع المجالات.

وقال وزير الشباب والرياضة - خلال المؤتمر -:"الإعلان عن البطولة في نسختها الثانية بوقت كاف يدل على الاحترافية الشديدة في العمل، نشرف كوزارة باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، مثلما نجحت الدولة المصرية في استضافة مختلف الفعاليات والأحداث بدءًا من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2019 مروراً ببطولة العالم لليد والسلاح والدراجات والرماية وغيرها وأصبحنا نسجل رقما عالميا في استضافة الأحداث والفعاليات الدولية".

ووجه صبحي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ونهوضه بالرياضة والاهتمام بشتي اللعبات والأحداث والفعاليات الدولية المختلفة واستضافتها على الأراضي المصري، كما وجه الشكر لكافة الوزارات المشاركة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في الإعداد والتجهيز للبطولة، بالإضافة إلى الشكر الخاص لمحافظ البحر الأحمر للتنسيق الدائم وتوفير كل التجهيزات الخاصة لاستضافة البطولة، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية سنبذل قصارى الجهد لخروج البطولة في أفضل حال، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص بمختلف فئاته.

ومن جانبه، قال إدوارد سابا، مدير شركة "ستامينا" المنظمة للبطولة، إن البطولة في نسختها الأولى شارك بها ١٥٠٠ متسابق ومتسابقة من ٧١ دولة على مستوى العالم، ومشاركة أكثر من ٧٠٠ متطوع ومهندس وفني، وإشغال سبعة فنادق خلال أسبوع الفعاليات، لافتا إلى أن ذلك يعد مؤشرا لنجاح الدولة المصرية في استضافة البطولة والتسويق الخارجي الجيد لها واستغلال كافة امكانياتها لنجاح البطولة، مقدماً الشكر والتقدير للحكومة المصرية بالكامل وبخاصة وزارة الشباب والرياضة والنقل ومحافظة البحر الأحمر للمساندة الفعالة والتنسيق المستمر من أجل إخراج الحدث في أبهي صورة تليق بمصر.

وتتنوع سباقات البطولة ما بين السباحة والجري والدراجات حيث تقام منافسات السباحة على مسافة ١.٩ كم، وسباق الدراجات من مدينة سهل حشيش والعودة بإجمالي ٩٠ كم وسباق الجري بطول ٢١.١ كم.