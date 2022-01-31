الدرندلى يكشف تفاصيل مشادة لاعبى مصر والمغرب

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل المشادة التي وقعت بالأمس، عقب فوز منتخب مصر بالمباراة أمام نظيره المغربي.

وفاز المنتخب المصري علي نظيره المغربي في دور الـ 8 بهدفين لهدف، ليقابل صاحب الأرض الكاميرون يوم الخميس المقبل في بطولة أمم إفريقيا.

وقال خالد الدرندلي ، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، إن الأمور تسير علي ما يرام بعد المشادة التي وقعت بين أحد لاعبي مصر والمغرب، مشيرا إلي أنه سوء تفاهم وانتهي بالتصالح.