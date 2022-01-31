الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدرندلى يكشف تفاصيل مشادة لاعبى مصر والمغرب

جريدة الدستور

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل المشادة التي وقعت بالأمس، عقب فوز منتخب مصر بالمباراة أمام نظيره المغربي.

وفاز المنتخب المصري علي نظيره المغربي في دور الـ 8 بهدفين لهدف، ليقابل صاحب الأرض الكاميرون يوم الخميس المقبل في بطولة أمم إفريقيا.

وقال خالد الدرندلي ، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، إن الأمور تسير علي ما يرام بعد المشادة التي وقعت بين أحد لاعبي مصر والمغرب، مشيرا إلي أنه سوء تفاهم وانتهي بالتصالح.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا ليس أول أيام رجب واستطلاع الهلال بعد المغرب

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الدرندلى يكشف تفاصيل مشادة لاعبى مصر والمغرب

استعجال التحريات حول المتهمين بسرقة الشقق السكنية في المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

30 يناير 194.. يوم اغتيال "أبي" فى نسخته الهندية

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

ماجد حبته

معضلة القهوة!

محمود خليل

بستان الاشتراكية.. والغمز فى «منسوب التدين»

صور

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون