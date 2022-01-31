الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المصرى يعلن تمديد عقد معين الشعبانى

معين الشعباني
معين الشعباني

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي، أنه تم تجديد التعاقد مع معين الشعباني المدير الفني للفريق لموسم جديد ينتهي بنهاية موسم 2023/2022.

وأوضح "عمار " أنه تم عقد جلسة بين مجلس إدارة النادي مع معين الشعباني وتم خلالها الاتفاق على تجديد التعاقد لموسم جديد، وذلك بعد ترحيب المدير الفني بالعمل مع القلعة الخضراء لموسم جديد.

وتابع، أنه تم وضع الخطوط العريضة من جانب المدير الفني للإعداد للموسم الجديد من خلال التعاقد مع كافة احتياجات الفريق في مختلف المراكز، وكذلك النزول بمستوى الأعمار إلى جانب الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

واختتم أن مجلس إدارة النادي يضع ثقته التامة في قدرة المدير الفني وجهازه المعاون على بناء فريق قوي قادر على المنافسة على كافة البطولات التي يخوضها الفريق وتحقيق طموحات جماهير النادي المصري العظيمة.

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المصريون يستعيدون الثقة

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