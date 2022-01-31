حبس متهم بقتل والدته لخلافات أسرية بأكتوبر

قررت النيابة العامة حبس متهم بقتل والدته بسبب خلافات أسرية بأكتوبر4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بين المتهم ووالدته، وفي نوبة غضبه دفعها بيديه، لتسقط أرضا، وارتطم رأسها بجسم صلب، ما أدى لوفاتها.

وادعى المتهم أن والدته سقطت من على السلم، وأصيبت وفارقت الحياة ليهرب بجريمته، لكن التحريات أثبتت كذب روايته.

وأكد المتهم، 32 عاما، أنه لم يقصد قتل والدته، لكنه فوجئ بها تفارق الحياة، بعدما دفعها وهو غاضب.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة ربة منزل داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال مناظرة الجثة وجود إصابة برأسها. وبسؤال ابنها، يبلغ من العمر 32 سنة عاطل، اختلق رواية سقوطها من أعلى سلم مما أسفر عن إصابتها ومصرعها، إلا أن تحريات رجال المباحث أثبتت عدم صحة أقواله، وتبين أنه خلال انفعاله دفعها فسقطت أرضا لتصاب بالرأس وتفارق الحياة. ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، مؤكدا أنه لم يقصد التسبب في وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.