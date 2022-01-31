الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل صديقه لخلاف على أولوية المرور بالمطرية

المتهم
المتهم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهم بقتل صديقه لخلاف على أولوية المرور بالمطرية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا مفاده مقتل شاب على يد آخر في المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين مقتل شاب باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بمطواة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية امن القاهرة قتل صديقه خلاف المرور المطرية

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