«التموين» تنفي تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا للرد على ما تردد بشأن تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين اعتباراً من غداً الثلاثاء.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لهذه الأخبار المنشورة والمتداولة، وشدد على أن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أي تغير أو تعديل.

وأكد أن توجيهات وتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الرقابة والتوزيع وكافة مديريات التموين على مستوي كافة محافظات الجمهورية ضرورة متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين بشكل يومي كما هو معتاد والمرور الدوري علي المخابز البلدية.