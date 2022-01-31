الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تنفي تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين

رغيف الخبز
رغيف الخبز

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا للرد على ما تردد بشأن تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين اعتباراً من غداً الثلاثاء.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لهذه الأخبار المنشورة والمتداولة، وشدد على أن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أي تغير أو تعديل.

وأكد أن توجيهات وتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الرقابة والتوزيع وكافة مديريات التموين على مستوي كافة محافظات الجمهورية ضرورة متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين بشكل يومي كما هو معتاد والمرور الدوري علي المخابز البلدية.

المتحدث وزارة التموين بطاقات التموين المحافظات التجارة الداخلية البطاقات التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظات الجمهورية منظومة الخبز بيان عاجل أحمد كمال تموين الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة علي المصيلحي الدقيق مليون مواطن بطاقة تموين

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