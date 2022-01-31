الرئيس يوجه بعلاج مواطن أصيب فى حادث سير.. وقدرى: «ربنا يجعله سند للغلابة»

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداء الإعلامية عزة مصطفى لعلاج مواطن يعاني من إصابات نتيجة حادث سيارة.

وقال قدري عبدالله، الذي يعاني من كسور نتيجة تعرضه لحادث أليم، إنه يشكر الرئيس السيسي على استجابته السريعة لطلب علاجه وإجراء عمليتين.

وأضاف قدري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان يدعي للرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرًا في كل صلاوته: "ربنا يسدد خطاه وألا يشمت به أحد في يوم من الأيام، ربنا أكرمنا به".