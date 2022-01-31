تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود شب بعد تجدد اشتعال النيران في عقار منطقة الحسين المحترق ليلة أمس.

كانت سيارات الإطفاء المتمركزة بالمنطقة قد نجحت في إخماد النيران التي تجددت مرة أخرى أثناء رفع المخلفات.

وتوفي شخصان من المصابين في حريق بجوار المشهد الحسيني، ليلة أمس، متأثرين بإصابتهما داخل المستشفى.

وكانت منطقة الحسين شهدت ليلة عصيبة ليلة أمس بعد اشتعال النيران في عقار ومحلات تجارية أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدورين الأول والثاني والى العقار رقم ٤ و5.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق، وتم الإطفاء، وتبين أن سبب الحريق احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي وتوفي اثنان منهم.