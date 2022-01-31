وزير المالية السوداني: نتوقع إعفاء البلاد من كافة الديون خلال عامين

يحث جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، اليوم الإثنين، بمكتبه بوزارة المالية بسفيرة فرنسا لدي السودان رجاء رابيا، تطورات الأوضاع في البلاد.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين والوضع السياسي الراهن في السودان حيث ابدي جبريل ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة مشيرا إلي أهمية وضرورة الحوار بين كافه السودانيين حني تستقر البلاد وتتجاوز الأزمة السياسية منوها الي الدور الذي يمكن ان يلعبه شركاء وأصدقاء السودان في هذا الحوار، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

واضافت الوزارة، أن "جبريل" أشاد الجهود التي بذلتها وزارته في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما مكن البلاد من الدخول في مبادرة البلدان الفقيرة المثقله بالديون معبرا عن أمله في الوصول إلى نقطة الإكمال في غضون عامين وإعفاء كافة ديون السودان.

وأوضح وزير المالية، أن موازنة العام الحالي قد اعتمدت علي الموارد الذاتيه للبلاد ووصفها بالواقعية وتفاءل بنجاح الموسم الزراعي معبرا عن امله في دعم المجتمع الدولي واعاده تشغيل برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات).

من جانبها أبدت سفيرة فرنسا حرص بلادها علي الحفاظ بعلاقات متميزة مع السودان موضحة رغبة الشركات الفرنسية في الاستثمار في السودان، مشيدة بعمق العلاقات التي تربط البلدين.

وفي سياق آخر، أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة سلمى عبدالجبار المبارك ضرورة العمل وفق خطة إعلامية ممنهجة خلال الفترة المقبلة في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد.

وشددت على ضرورة تبادل الخبرات والرؤى الإستراتيجية بما يخدم السلم والأمن الوطني والمجتمعي من خلال الخطاب الإعلامي وضبط السياسات التحريرية وإزالة خطاب الكراهية، وذلك خلال لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري العميد حسن التجاني، الناطق الرسمي باسم الشرطة، والعميد خالد عمر الشيخ رئيس دائرة الإعلام بجهاز المخابرات العامة والعقيد الركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.