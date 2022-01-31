«الأوقاف» تواصل تدريب 1000 مأذون شهريًا على مواجهة الطلاق

تواصل وزارة الأوقاف جهودها فى تنفيذ مبادرة تدريب المأذونين بجميع أنحاء الجمهورية على مواجهة ظاهرة الطلاق، بواقع ١٠٠٠ مأذون شهريًا، لمدة ٦ أشهر، بالتنسيق مع وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، واستمرارًا لجهود الحكومة فى بحث سبل التعامل مع الأوجه الفقهية والاجتماعية لموضوع الطلاق، وكيفية الحد من الأزمة، والخروج بتوصيات علمية توافقية تعبر عن المصلحة الوطنية.

بدأت الدورات فى ديسمبر من العام الماضى ٢٠٢١، ويشمل التدريب الجوانب القانونية والدعوية والفقهية، إلى جانب تشكيل لجان إفتائية للمصالحة الأسرية فى القاهرة الكبرى من أفضل المجتازين للدورات.

وتختص هذه اللجان بالتوعية ضد مخاطر الطلاق، والعمل على لمِّ شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، مانحة الفرصة للتريث فى اتخاذ قرار الطلاق، لأنه من القرارات التى تؤثر على بنيان الأسرة المصرية، وسيتم إجراء تقييم تلك التجربة، ودراسة تعميمها على جميع محافظات الجمهورية.

ويتم تدريب الأئمة والواعظات على برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانونى، والحفاظ على هذه الحقوق، بالاستعانة بخبرات قضاة الأسرة وعلماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها، للوصول إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، لـ«الدستور»، إن مبادرة تدريب المأذونين من أنجح المبادرات التى أطلقتها دار الإفتاء فى نهاية عام ٢٠٢١، ودورها تدريب المأذونين على التحقيق فى أسباب الطلاق، بالتعاون مع وزارة العدل.

وأضاف «نجم» أن دار الإفتاء أدركت بعد العديد من الأسئلة الواردة من المستفتين، أن مسألة الطلاق مشكلة كبيرة تحتاج إلى عناية خاصة من جميع الجهات، وليس من المؤسسات الدينية فقط، موضحًا أن هذه المشكلة تحتاج إلى مراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وجميع الجهات المعنية، وذلك لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة بأسلوب احترافى، عن طريق تدريب وتعليم المأذونين على الأحكام الفقهية الخاصة بالطلاق.

وبيّن أن البرنامج الجارى تنفيذه جاء بعد ارتفاع نسب الطلاق، ويستهدف تنمية مهارات المأذونين فى التحقيق مع المطلِّق، وفى تحديد عدد الطلقات قبل إثباته فى الوثيقة الرسمية، وكذلك ضمان توثيق الطلاق فى القصد الصحيح للزوجين.

فى الإطار ذاته، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة «سكن ومودة»، وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريح سابق، إن تحقيق السكن والمودة يستلزم عدم الاعتماد على طرف واحد، لأن الحياة أخذ وعطاء، أو عطاء متبادل.

وأضاف: «استقرار الأسرة من أساسيات الحياة، فرب الأسرة الذى يعانى من عدم استقرار أسرته سيعانى أيضًا من عدم استقرار عمله، وسيؤثر كذلك على باقى أفراد الأسرة ما يخلق مجتمعًا مفككًا».

وأوضح أن الهدف من إطلاق المبادرة هو التثقيف المكثف بحقوق وواجبات الحياة الزوجية، والعمل على استقرار الحياة الأسرية، والحد من ظاهرة الطلاق والمشكلات الأسرية.

كما أطلق وزير الأوقاف دورات الأحوال الشخصية لـ٨٠ إمامًا وواعظًا، لتكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسباب الطلاق وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.