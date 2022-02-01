الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على متصدري إيرادات البوكس آوفيس عالميا.. «سبايدر مان» في المقدمة

سبايدر مان
سبايدر مان

شهدت قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع 3 أفلام على حصد المزيد من الإيرادات وذلك عقب العودة مرة أخرى للجمهور بعد فترة إغلاق جزئي دام شهور بسبب الجائحة.

“الدستور” ترصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم التي شهدت إيرادات منخفضة للغاية في الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري، حسب ارقام موقع imdb الأمريكي الشهير .

وحل في المركز الاول فيلم Spider-Man: No Way Home   بأيرادات وصلت إلى 11 مليون دولار بأجمالي قارب على المليار الثاني دولار، في سابقة لم تحدث في عالم السينما.

الفيلم من بطولة توم هولاند بدور بيتر باركر/ سبايدر مان زيندايا بدور ميشيل جونز/ إم جاي بنديكت كامبرباتش بدور الدكتور ستيفن سترينج جون فافرو بدور هارولد "هابي" هوجان جاكوب باتالون بدور نيد ليدز ماريسا تومي بدور ماي باركر ألفريد مولينا بدور أوتو أوكتافيو/ دكتور اوكتابوس ويليم دافو بدور نورمان اوزبورن/ جرين جوبلن جيمي فوكس بدور ماكس ديلون / الكترو ريس إيفانز بدور ليزارد/ دكتور كيرت كونورز توماس هادن تشورتش بدور ساندمان/ فلينت ماركو.

وحل في المركز الثاني فيلم  Scream بإيرادات وصلت إلى 7.5 مليون دولار هذا الاسبوع بإجمالي 106 مليون دولار .

الفيلم هو الجزء الخامس من سلسلة أفلام الصرخة، وهو من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر غيليت وكتابة جيمس فاندربلت.

وحل فيلم Sing 2 الانميشن، في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 5 مليون دولار، بإجمالي 270 مليون دولار أمريكي.

هو فيلم كوميدي موسيقي أمريكي مقبل بالرسوم المتحركة من إنتاج شركة إليمونيشن، تكملة لفيلم هواة الغناء 2016، سيكتب الفيلم ويخرجه غارث جينينغز وسيؤدي دور البطولة ماثيو ماكونهي وريس ويذرسبون وسكارليت جوهانسون ونيك كرول وتارون إجيرتون وتوري كيلي ، الذين سيعيدون تمثيل أدوارهم من الفيلم الأول.

مليون دولار متحركة إغلاق جزئي الخامس Spider-Man No Way Home Spider-Man المتح متحرك فيلم Spider-Man No Way Home منخفضة للغاية بآل Sing 2

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

عبد اللاه يطالب بوضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وتمويل مواجهة الكوارث

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

تشييع جثامين 7 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب الغاز بالقليوبية

راندا حافظ: الحكومة بذلت جهودًا مضنية لمعالج مشكلات البيئة

طبيب روسى يتحدث عن مخاطر الزكام عند الإصابة بـ«أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون