تعرف على متصدري إيرادات البوكس آوفيس عالميا.. «سبايدر مان» في المقدمة

شهدت قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع 3 أفلام على حصد المزيد من الإيرادات وذلك عقب العودة مرة أخرى للجمهور بعد فترة إغلاق جزئي دام شهور بسبب الجائحة.

“الدستور” ترصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم التي شهدت إيرادات منخفضة للغاية في الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري، حسب ارقام موقع imdb الأمريكي الشهير .

وحل في المركز الاول فيلم Spider-Man: No Way Home بأيرادات وصلت إلى 11 مليون دولار بأجمالي قارب على المليار الثاني دولار، في سابقة لم تحدث في عالم السينما.

الفيلم من بطولة توم هولاند بدور بيتر باركر/ سبايدر مان زيندايا بدور ميشيل جونز/ إم جاي بنديكت كامبرباتش بدور الدكتور ستيفن سترينج جون فافرو بدور هارولد "هابي" هوجان جاكوب باتالون بدور نيد ليدز ماريسا تومي بدور ماي باركر ألفريد مولينا بدور أوتو أوكتافيو/ دكتور اوكتابوس ويليم دافو بدور نورمان اوزبورن/ جرين جوبلن جيمي فوكس بدور ماكس ديلون / الكترو ريس إيفانز بدور ليزارد/ دكتور كيرت كونورز توماس هادن تشورتش بدور ساندمان/ فلينت ماركو.

وحل في المركز الثاني فيلم Scream بإيرادات وصلت إلى 7.5 مليون دولار هذا الاسبوع بإجمالي 106 مليون دولار .

الفيلم هو الجزء الخامس من سلسلة أفلام الصرخة، وهو من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر غيليت وكتابة جيمس فاندربلت.

وحل فيلم Sing 2 الانميشن، في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 5 مليون دولار، بإجمالي 270 مليون دولار أمريكي.

هو فيلم كوميدي موسيقي أمريكي مقبل بالرسوم المتحركة من إنتاج شركة إليمونيشن، تكملة لفيلم هواة الغناء 2016، سيكتب الفيلم ويخرجه غارث جينينغز وسيؤدي دور البطولة ماثيو ماكونهي وريس ويذرسبون وسكارليت جوهانسون ونيك كرول وتارون إجيرتون وتوري كيلي ، الذين سيعيدون تمثيل أدوارهم من الفيلم الأول.