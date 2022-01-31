الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عمره 7 سنوات.. تكريم أصغر شاعر بمحافظة الجيزة بسبب موهبته

جريدة الدستور

كرمت مدرسة أحمد عرابي، بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، الطفل على شعبان عبيد، أصغر شاعر في المحافظة، لموهبته في إلقاء الشعر العربي، بالرغم من حداثة سنه.

وقال الطفل على، خلال تصريحات لـ"الدستور"، إنه يحب قراءة الشعر وكتابته، مشيرًا إلى أن لديه مؤلفات خاصة من بينها "إنجازات رجل مصري" وهي قصيدة ترصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل "جيشنا الحبيب" و"مدرستي" و"عيد ميلادي".

وأوضح، أنه شارك في إلقاء قصيدة "ابن البلد" للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم في قصر ثقافة الجيزة، بحضور الدكتور ربيع شكري رئيس نادي الأدب بالجيزة والشاعر محمد الشاذلي وعدد من الشعراء، كما شارك في نادى الأدب بمدينة البدرشين، بقصيدة "بودعك" للشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي وكان بحضور عدد من رجال الإخراج المسرحي والشعراء بالجيزة.

وعن أبرز الأدباء الذين تحبهم، قال على إنه يحب قراءة جميع الأدب والشعر العربي، خاصة من عبدالرحمن الأبنودي، وصلاح جاهين وغيرهم من الشعراء والأدباء، مؤكدًا على أنه يسعى إلى أن يعمل فى مجال الشعر والأدب عند بلوغه.

ويعد الشعر شكل من أشكال الفن الأدبي في اللغة التي تستخدم الجمالية والصفات بالإضافة إلى أو بدلاً من معنى الموضوع الواضح قد تكون كتابة الشعر بشكل مستقل، وقصائد متميزة، أو قد تحدث جنبا إلى جنب مع الفنون الأخرى، كما في الدراما الشعرية، التراتيل، النصوص الشعرية، أو شعر النثر.

تكريم أصغر شاعر
تكريم أصغر شاعر

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