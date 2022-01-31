الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد الجدل المستمر حول العنف الأسري.. 4 سلوكيات تنذر بالطلاق

سلوكيات تنبئ بالطلاق
سلوكيات تنبئ بالطلاق

زاد الجدل خلال الفترات الأخيرة حول الطلاق والعنف الأسري وضرب الزوجات، وقد لاحظ الباحثون أن هناك 4 سلوكيات عند تجنبها تحسن بشكل كبير من فرصك في تجنب الطلاق، وهذه كلها سلوكيات مكتسبة لذا يمكنك أيضًا تعلم عادات جديدة ومحسنة ستقوي علاقتك بدلاً من تدميرها.

4 سلوكيات تنبئ بالطلاق

توجيه الاتهامات

الميل إلى إلقاء اللوم أو توجيه الاتهامات إلى شريكك خاصةً عندما لا تعرف كل الحقائق، إذا كنت ترغب في الحصول على علاقة جيدة ومحبة، فتعلم أن تكون شخصًا رشيقًا يعامل الآخرين بإنصاف واحترام حتى عندما يرتكبون خطأ في بعض الأحيان، فإن ذلك يخلق لديهم رغبة في الافضل وتبرير الموقف، وغالبًا ما يرتفع الأشخاص أو ينخفضون إلى المستوى المحدد لتوقعاتك، لذلك من الجيد التحقق من هذه التوقعات إذا رأيت مشكلة تنشأ.

الكذب المستمر

يدور الزواج الصحي حول الثقة، وأي قدر من الكذب يمكن أن يعرض الزواج بسرعة للخطر، الكذب بشأن أي شيء، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا، سيؤدي إلى استجواب شريكك إذا كان بإمكانه الوثوق بك، كونك سريًا هو أيضًا مؤشر على طلاق وشيك. 

صداقات غير لائقة مع الجنس الآخر

صدق أو لا تصدق يقول عدد كبير من الأزواج المطلقين إن صداقة أحد الزوجين الوثيقة مع شخص من الجنس الآخر تسببت في حدوث صراع داخل زواجهما، إن تكوين صداقات هو جزء ضروري من الحياة، لكن الصداقات مع الجنس الآخر التي تصبح قريبة جدًا وتؤدي إلى مشاعر الغيرة من شريكك، ويمكن أن تتحول العلاقات الأفلاطونية بسرعة إلى شيء أكثر خطورة.

لا يتحدث

عندما لا تتحدث لا تتصل، إذا لم تكن أنت وزوجتك على اتصال، فأنتما تبتعدان، يكون من الأسهل تشغيل التلفزيون والخروج من المنطقة بدلاً من معرفة يوم زوجتك أو مواجهة المشكلات أو سماع ما يثقل كاهلها.

سلوكيات طلاق عنف أسري علاقات اتهامات كذب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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